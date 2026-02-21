Leyleği gören ağaca bağlayacak! Bileğine takan geçmişle bağ kuruyor: Yalova'da marteniçka mesaisi başladı

4

Bal-Göç Kadın Kolları Başkanı Gönül Yüzer, marteniçkanın anlamına ilişkin yaptığı açıklamada, "Bahar geldiğinde, doğa çiçek açtığında ya da leylek gördüğümüzde marteniçkayı kolumuzdan veya bileğimizden çıkarıp çiçek açan bir ağaca bağlarız. Renklerin anlamı ise şöyledir: Beyaz; asalet, saflık ve özgürlüğü temsil eder. Kırmızı ise aşkı, tutkuyu ve yaşam enerjisini simgeler. Özellikle Bulgaristan Türkleri için marteniçka çok önemlidir.