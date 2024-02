Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi?

KADERİN YAZILDIĞI GECE

Bazı alimlerin inancına göre, Berat Gecesi, kaderin belirlenmeye başlandığı önemli bir zaman dilimidir. Bu gece, meleklerin Levh-i Mahfuz'dan emirleri kopyalamaya başladıkları bir sürecin başlangıcıdır. Katip melekler, bu geceyi temel alarak, gelecek yılın aynı gecesine kadar olan olayları titizlikle Levh-i Mahfuz'a kaydederler ve Kadir Gecesi'ne kadar bu süreci tamamlarlar. Berat Gecesi boyunca, gelecek seneye kadar gerçekleşecek her olay, melekler tarafından ayrı ayrı defterlere işlenir. Rızıkların, ömürlerin, zenginliklerin, fakirliklerin, ölümlerin ve doğumların tümü bu kutsal zaman diliminde belirlenir. Hatta o yılki hacı adaylarının sayısı dahi bu süreçte belirlenir. Her varlık ve her olayın, o sene içindeki kaderi bu özel gecede belirlenir ve kaydedilir.