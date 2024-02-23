Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi?
Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili 24 Şubat’ta idrak edilecek. İslam Peygamberi Muhammed'in hadisinde “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)” ifadeleriyle Berat gecesinin önemi belirtilmiş. Kur'an-ı Kerimin Levh-i Mahfuz'a inişi, Berat gecesinde olmuş, Peygamber Efendimize gönderilmesi ise Kadir gecesinde başlamıştır. Levh-i Mahfuz aynı zamanda kader levhası olarak da bilinir. Peki, Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır?
• 23 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme: