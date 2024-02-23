Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
GündemLevh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi?
HaberlerGündem Haberleri Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi?
ABONE OL

Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi?

Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gece olarak kabul edilen Berat Kandili 24 Şubat’ta idrak edilecek. İslam Peygamberi Muhammed'in hadisinde “Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (kandilden sonraki gün) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah-u Teâlâ, o andan fecir oluncaya kadar: "Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim." buyurur. (İbn Mâce)” ifadeleriyle Berat gecesinin önemi belirtilmiş. Kur'an-ı Kerimin Levh-i Mahfuz'a inişi, Berat gecesinde olmuş, Peygamber Efendimize gönderilmesi ise Kadir gecesinde başlamıştır. Levh-i Mahfuz aynı zamanda kader levhası olarak da bilinir. Peki, Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır?

• 23 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
• 23 Şubat 2024 - 12:53 • Son Güncelleme:
1Levh-i Mahfûz nedir Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi

Berat gecesi, Kur'an'ın Levh-i Mahfûz'dan Dünya semasına toptan indirildiği gecedir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi, Berat gecesidir. 16. yüzyılda, Osmanlı İmparatorluğu'nda II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır. Peki, Levh-i Mahfûz nedir? Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi?

2LEVH-İ MAHFÛZ NEDİR

LEVH-İ MAHFÛZ NEDİR?

Sözlükte “yazı yazmaya uygun yassı ve düzgün yüzey” anlamındaki levh ile “korunmuş” mânasındaki mahfûz kelimelerinden oluşan levh-i mahfûz “üzerine yazı yazılan, silinmekten ve değişikliğe uğramaktan korunmuş düzgün satıh” demektir.

3Levh-i Mahfûz nedir Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi

Arapça içerisinde korunmuş levha manasına gelen Levh-i Mahfuz, insanların başlarına gelebilecek şeyleri de ihtiva etmesinden dolayı "Kader kitabı" şeklinde de bilinir. Levh-i mahfuzun insandaki küçük örneği, “hafıza”dır.

4Levh-i Mahfûz nedir Berat gecesi kaderimiz mi yazılır, levhi mahfuz ne demek, değişir mi

"Allah(o yazıdan) dilediğini siler, (dilediğini de) sabit bırakır. Ana kitap (olan Levh-i Mahfûz) ise O’nun katındadır." (Rad, 39)

"Şüphesiz ki biz, her şeyi (Levh-i Mahfûz’da yazılmış) bir kadere göre yarattık." (Kamer, 49)

"Çünkü gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (Levh-i Mahfûz’da) bulunmasın!"(Neml, 75)"İslam dininde kader olarak adlandırılan, geçmiş ve gelecek bütün olaylar ve varlıklar Allah katında mevcut olan Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunur.

5KADERİN YAZILDIĞI GECE

KADERİN YAZILDIĞI GECE

Bazı alimlerin inancına göre, Berat Gecesi, kaderin belirlenmeye başlandığı önemli bir zaman dilimidir. Bu gece, meleklerin Levh-i Mahfuz'dan emirleri kopyalamaya başladıkları bir sürecin başlangıcıdır. Katip melekler, bu geceyi temel alarak, gelecek yılın aynı gecesine kadar olan olayları titizlikle Levh-i Mahfuz'a kaydederler ve Kadir Gecesi'ne kadar bu süreci tamamlarlar. Berat Gecesi boyunca, gelecek seneye kadar gerçekleşecek her olay, melekler tarafından ayrı ayrı defterlere işlenir. Rızıkların, ömürlerin, zenginliklerin, fakirliklerin, ölümlerin ve doğumların tümü bu kutsal zaman diliminde belirlenir. Hatta o yılki hacı adaylarının sayısı dahi bu süreçte belirlenir. Her varlık ve her olayın, o sene içindeki kaderi bu özel gecede belirlenir ve kaydedilir.