Laz Ralli bu yıl yağmur altında nefes kesti!

1

Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde geleneksel hale gelen "Laz Ralli Tahta Araba Yarışları" bu yıl 15. kez düzenlendi. Fırtına Vadisi’nin zorlu parkurlarında gerçekleştirilen yarışlara, Karadeniz’in farklı illerinden gelen 50 yarışmacı katıldı. Havanın yağışlı olmasına rağmen, hem yarışmacılar hem de izleyiciler büyük bir heyecan ve coşku yaşadı.