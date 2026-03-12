Lavabo açarken hastanelik oldu: 79 yaşındaki Halis Amca’nın acı tecrübesi: Bir paket döktü, hayatı karardı

4

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi hekimlerinden Dr. Emre Nohutçu, Uca’nın ayağında his kaybı olduğu için kimyasal yanığı ilk etapta hissedemediğini söyledi. Bacaktaki durumun biraz geç fark edildiğini belirten Nohutçu, “Hastaneye geldiğinde ikinci dereceden derin yanıkları vardı. Bubir kimyasal yanık. Lavabo açıcıyla lavabo giderini açmaya çalışırken kimyasal madde geri tepmiş ve ayağına temas etmiş. Bir haftadır bizde tedavisi devam ediyor. Amcanın yaşı ve kronik rahatsızlıkları nedeniyle yara bölgesinin kanlanması çok iyi değil. Bu nedenle iyileşmesi biraz zaman alacak. Ancak tedavimiz iyi gidiyor. İlk geldiğine göre çok güzel ilerleme kaydettik” dedi.