Lapa lapa kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 24 ili kuvvetli yağışlara karşı uyardı

GÜNEYDOĞU ANADOLU



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.



DİYARBAKIR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu



MARDİN 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.



SİİRT 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.