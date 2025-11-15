Lapa lapa kar ve sağanak yağışlar geliyor! Meteoroloji 24 ili kuvvetli yağışlara karşı uyardı
Kar yağışları yurdun büyük bir kısmında etkisini sürdürmeye devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Kahramanmaraş, Aksaray, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas, Ordu, Tokat, Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun yüksekleri ile Sivas, Kayseri ve Niğde çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Giresun, Bitlis, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklığının, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.
RÜZGAR:
Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI:
Yağışların, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu, Giresun, Bitlis, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden Ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ŞIRNAK'TA KAR VE SAĞANAK
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu, Cizre ilçesinde ise sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. Beytüşşebap ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte İl Özel İdaresi ekipleri sahaya çıktı. Ekipler, ana arterler başta olmak üzere yolların kapanmaması için çalışma yaptı. Cizre ilçesinde de etkili olan sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu. Sürücülerin zor anlar yaşadığı ilçede bazı araçlar oluşan su birikintilerinde mahsur kaldı. Araçlar vinç yardımıyla mahsur kaldıkları yerden çıkarıldı.
ORDU'DA YOLLAR KARLA KAPLANDI
Kentin yüksek kesimlerinde ve yaylalarda dün başlayan kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkiledi. Mesudiye ilçesi Arıkmusa Mahallesi'nin yolunda yoğun kar yağışının ardından heyelan meydana geldi. Kayaların düşmesi sonucu kapanan yol, Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Mesudiye Belediyesi karla mücadele ekiplerinin çalışmalarıyla tekrar ulaşıma açıldı. Başta Çardaklı, Ütlüce, Armutkolu ve Aşağı Gökçe olmak üzere bazı yayla yolları da kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Ekiplerin müdahalesi sonucu, yaylalarda yollar tekrar açıldı. Diğer yayla yollarının açılması için bölgedeki çalışmalar sürüyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BURSA 6°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE 9°C, 19°CParçalı ve az bulutlu
İSTANBUL 12°C, 17°CParçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ 7°C, 14°CParçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA 9°C, 22°CParçalı ve çok bulutlu
ANTALYA 13°C, 23°CParçalı ve az bulutlu
HATAY 7°C, 20°CParçalı ve çok bulutlu
ISPARTA 1°C, 18°CParçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, Niğde, Sivas ve Kayseri çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA 3°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ 3°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KONYA 1°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU 2°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
DÜZCE 4°C, 18°CParçalı ve çok bulutlu
SİNOP 11°C, 19°CParçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Tokat çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Ordu ve Giresun çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA 4°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE 14°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 9°C, 17°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON 13°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, Bitlis, Bingöl, Muş, Şırnak, Hakkari çevreleri ile Van’ın güneybatı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM 2°C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
KARS -3°C, 8°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
MALATYA 3°C, 11°CÇok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yağmurlu
VAN 2°C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güneybatı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Adıyaman ve Şanlıurfa çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 5°C, 13°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ve gece saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 3°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu
MARDİN 9°C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SİİRT 11°C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yerel kuvvetli olması bekleniyor.