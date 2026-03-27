Laboratuvar sonuçları olumlu geldi, geleneksel Akyaka mimarisi ile yapılan konaklama tesisleri kapanmaktan kurtuldu
Geçen yıl Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 34'ü çocuk 78 kişi hayatını kaybetmiş, 133 kişi yaralanmıştı. Yaşanan yangın sonrası konaklama tesislerinde uygulanan yangın yönetmeliğine uygun olmayan tesislerin uygunluk belgesi almaları, almayan tesislerin ise 31 Mayıs 2026 tarihinden sonra faaliyetlerine son verileceği açıklanmıştı.
Muğla'da yangın güvenliği uygunluk raporunu alamayan otel, pansiyon ve benzeri işletmeler için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre tanınmıştı.
Ahşap tavan, pencere ve kapısı bulunan konaklama tesisleri için kritik süreç Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ve Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği öncülüğünde akredite bir laboratuvara yaptırılan yangına dayanıklı boya tahlillerinin olumlu sonuçlanması üzerine sona erdi.
Muğla'da özellikle 1982 yılında Ağa Han Mimarlık ödülü alan Nail Çakırhan mimarisinin yoğun olduğu Ula'nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesindeki ahşap asma oyma işlemeli tavan, kapı ve penceresi bulunan konaklama tesisleri yangın yönetmeliğine uygun yangına dayanıklı vernikli boya ile kapanmaktan kurtuldu.
Konaklama tesisi sahipleri önümüzdeki süreçte ahşap bölümleri yanmaz vernikli boya ile kapladıktan sonra mimarlar tarafından yanmaz vernikli boya yapıldığına dair düzenlenecek rapor sonrası rapor ile İtfaiye Daire Başkanlığına başvuruda bulunacaklar ve faaliyetlerini sürdürecekler.
Akyaka'da apart ve otel sahibi Mehmet Gümüş, "2025 yılındaki Kartalkaya'daki ahşap otelin yanması sonucu yanarak ölen 78 vatandaşımızın vefatının ardından Turizm Bakanlığı'nın çıkardığı yangın yönetmeliği gereği, eksiklikleri bulunan konaklama tesislerine 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verilmişti.
Akyaka'daki Ağa Han Mimarlık ödülü yapılar bu yönetmelik sonucu en çok etkilenen yapılar oldu.
Ahşap oymacılığının merkez durumundaki Muğla Akyaka'daki konaklama tesisleriyle ilgili Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile Dalaman, Ortaca, Köyceğiz Turistik Otelciler Birliği tarafından ahşap üzerine sürülen yanmaz boya ile ilgili akredite bir laboratuvarda tahlil yaptırıldı.
Yapılan tahliller sonucunda bu vernikli boyanın yanmadığı teşhis edildi ve böylece bu bölgeye özgü el işlemeli asma tavan ve kapılar sökülmekten kurtarıldı.
Önümüzdeki süreçte 31 Mayıs tarihine kadar konaklama tesislerimize ahşap işçilik malzemeleri yanmaz vernikli boya ile kapatacağız. Emekli herkese teşekkür ediyoruz" dedi