KYK 2026 Bursu Ne Kadar Olacak? 2026 KYK Bursu Ne Kadar, Zam Gelecek mi?

2026 KYK BURSU NE KADAR OLABİLİR? İŞTE TAHMİNLER



Uzman değerlendirmelerine göre, 2026 KYK bursu ne kadar olacak sorusunun cevabı; enflasyon, asgari ücret artışı ve kamu harcamaları gibi faktörlere bağlı. Mevcut burs miktarları baz alındığında, KYK bursu 2026 yılında önemli bir artış gösterebilir. Bu artıştan lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin farklı oranlarda yararlanması öngörülüyor.