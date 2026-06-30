Kütahya'da yerli tohum hamlesi! 2 bin 773 dekarlık dev alanda tohumluk kontrolleri tamamlandı: Rekor verim bekleniyor!

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Altıntaş, Aslanapa ve Kütahya Merkez ilçelerinde toplam 2 bin 773 dekarlık alanda sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla ekimi yapılan Müfitbey, Nacibey ve Çeşit-1252 buğday çeşitleri ile Aydan Hanım arpa çeşidinin tarla kontrolleri teknik ekipler tarafından gerçekleştirildi.