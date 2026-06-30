Kütahya'da yerli tohum hamlesi! 2 bin 773 dekarlık dev alanda tohumluk kontrolleri tamamlandı: Rekor verim bekleniyor!
30.06.2026 - 10:39Güncellenme Tarihi:
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesinde görev yapan uzman teknik personel tarafından yürütülen sertifikalı tohumluk üretim çalışmaları kapsamında, stratejik tarla kontrolleri başarıyla tamamlandı. Kentin tahıl ambarı konumundaki 3 büyük ilçesinde toplam 2 bin 773 dekarlık devasa bir alanda milimetrik olarak gerçekleştirilen denetimler, yerli ve yüksek verimli tohum genetiğinin geleceğe aktarılmasında sismik bir rol üstleniyor.
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Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından yürütülen sertifikalı tohumluk üretim çalışmaları kapsamında tarla kontrolleri tamamlandı.
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Altıntaş, Aslanapa ve Kütahya Merkez ilçelerinde toplam 2 bin 773 dekarlık alanda sertifikalı tohumluk üretimi amacıyla ekimi yapılan Müfitbey, Nacibey ve Çeşit-1252 buğday çeşitleri ile Aydan Hanım arpa çeşidinin tarla kontrolleri teknik ekipler tarafından gerçekleştirildi.
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Yetkililer, kaliteli ve sertifikalı tohumluk üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla kontrol ve denetim faaliyetlerinin üretim sezonu boyunca aralıksız devam edeceğini belirtti.