Kütahya'da asırlık kadim gelenek yeniden canlandı! Akdağ’da muazzam yörük göçü başladı

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Türkiye'de Akdağ Yörüklerinin köklü tarihine ve kültürel izlerine ev sahipliği yapan Akdağ Yaylaları (Muğla / Denizli / Afyonkarahisar Hattı): Fethiye-Kaş arasındaki 3 bin 14 metrelik Uyluk Tepe'ye sahip Akdağlar ve Afyon-Denizli sınırındaki Akdağ Tabiat Parkı, Yörüklerin yaz aylarını geçirdiği geleneksel yaylalardır. Göçebe Yörükler, Mayıs-Ekim ayları arasında bu yüksek yaylalara çıkarak küçükbaş hayvancılık yapmakta ve kıl çadırlarda konaklamaktadır. Sandıklı Akdağ Tabiat Parkı sınırları içerisinde, Eskişehir Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından tescillenen tarihi Yörük Mezarları da bu köklü geçmişin en somut kanıtlarındandır. Batı Anadolu Akdağ Yörükleri (Balıkesir / Kütahya Hattı): Simav-Sındırgı ve Gediz sınırlarında yer alan 2 bin 89 rakımlı Akdağ, özellikle Karakeçili Yörüklerinin yüzlerce yıldır en önemli buluşma noktasıdır. Bölge Yörükleri için kutsal bir figür olan bu dağ, kültürünü folkloruna da yansıtmıştır. Düğünlerde neşeyle oynanan "Akdağ Yaylası" isimli geleneksel kaşık oyunu ve yakılan türküler bu zengin zenginliğin en net göstergesidir. Günümüzde konar-göçer yaşam tarzı büyük ölçüde azalmış olsa da Gediz, Şaphane ve Muğla yörelerinde hâlâ küçükbaş hayvancılıkla geçimini sağlayan aileler bu kadim geleneği yaşatmaya devam etmektedir.Aslen Gedizli olan ve şu an İzmir'de ikamet eden araştırmacı emekli öğretmen Mehmet Akkaş, Akdağ Yörük kültürü ve başlayan göçün derin manası üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu. Akkaş, Yörük kültürünün Gediz ve çevresi için bir kimlik olduğunu belirterek şunları söyledi: