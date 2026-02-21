Kütahya’da 128 yıllık gelenek: Vali beğendi, adı 'Paşa' kaldı! Ramazan'ın vazgeçilmezi yeniden tezgahlarda

GAZETE VATAN ANA SAYFA
21.02.2026

Kaynak: İHA

Kütahya’da 1898 yılından bu yana süregelen ve sadece Ramazan ayına özgü olarak üretilen 'Paşa Helvası' (Bitli Helva), bu yıl da iftar sofralarının en çok aranan lezzeti oldu. Dönemin Osmanlı Valisi Fuat Paşa'nın ilk tadışta hayran kalmasıyla ismini alan bu tarihi tatlı, Helvacıoğlu ailesi tarafından 128 yıldır aynı usulle hazırlanıyor. Susam, tahin ve şekerin muazzam uyumuyla hazırlanan, hava sıcaklığına göre kıvam alan bu özel helva; gurbetçilerden yerel halka kadar herkesin gözdesi.

Kütahya'da, 1898 yılında dönemin Osmanlı Valisi Fuat Paşa için yapılan ve paşanın helvayı çok beğenmesi üzerine "Paşa helvası" adını alan geleneksel tatlı, Ramazan ayında vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Ramazan ile özdeşleşen Paşa helvasının, (Bitli helva) Kütahya'nın en önemli yöresel lezzetlerinden biri olduğunu belirten üretici Rıza Helvacıoğlu, tatlının geçmişten bugüne aynı usulle üretildiğini söyledi.

Helvacıoğlu, Paşa helvasının yalnızca Ramazan ayına özgü bir ürün olarak bilindiğini vurgulayarak şunları kaydetti: "Bu tatlının geleneksel olmasının nedeni sadece Ramazan ayında üretilmesidir.

Ancak Ramazan dışında da özellikle gurbetçi vatandaşlarımız için zaman zaman yapmaya çalışıyoruz. Paşa helvası Ramazan ayı ile bütünleşmiş bir tatlıdır. Nasıl susamlı helva Ramazan'da yapılıyorsa, bu da Ramazan ayına özgü Kütahya helvasıdır."

Paşa helvasının isminin ortaya çıkış hikâyesini de anlatan Helvacıoğlu, tatlının 1898 yılında dedesi tarafından dönemin Kütahya Valisi Fuat Paşa için hazırlandığını belirtti.

Helvacıoğlu, "Bu helvaya ismini veren rahmetli dedem Mustafa'dır. Dedem, 1898 yılında dönemin valisi Fuat Paşa için bu helvayı yapmıştır. Helva paşanın çok hoşuna gitmiştir. Fuat Paşa da daha sonra ailemize Helvacıoğlu soyadını vermiştir" dedi.

Bazı müşterilerin Paşa helvasını Paşa lokumu ile karıştırdığını dile getiren Helvacıoğlu, iki ürünün tamamen farklı olduğunu vurguladı. Paşa helvasının içeriğinde yalnızca susam, tahin ve şeker bulunduğunu belirten Helvacıoğlu, üretimde en önemli unsurun mevsim şartları olduğunu ifade etti.

Helvacıoğlu, "Bu helvanın püf noktası hava ve mevsimdir. Hava sıcak olduğunda biraz daha sert, soğuk olduğunda ise daha yumuşak olması gerekir. En büyük özelliği de budur" diye konuştu.

Yaklaşık 128 yıllık geçmişe sahip Paşa helvası, bugün de Ramazan aylarında Kütahyalıların ve kente gelen ziyaretçilerin en çok tercih ettiği geleneksel tatlılar arasında yer alıyor. Paşa helvasının kilosunun 340 TL'ye satıldığı belirtildi.