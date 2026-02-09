KÜTAHYA TOKİ KURA SONUÇLARI: TOKİ Kütahya kura sonuçları isim listesi 2026 açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Yüzyılın Konut Projesi’nde kura heyecanı sürüyor. Kura çekiminde sıra Kütahya'ya geldi. Binlerce Kütahyalı Yüzyılın Konut Projesi için merakla bekliyor. Kütahyalılar kura çekiminin hangi gün saat kaçta olacağını merak ediyor. İşte yanıtı...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda Yüzyılın Konut Projesi'nde 9 Şubat Pazartesi günü kura çekimi yapılan illerden biri Kütahya oldu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda bugün Kütahya’da kura çekimi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura, TOKİ Kütahya kura çekimi canlı izle ekranı üzerinden takip edildi.
TOKİ KÜTAHYA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?TOKİ Kütahya kura çekimi, 9 Şubat 2026 Pazartesi günü gerçekleştirildi.Saat 11.00'de başlayan çekiliş, Hezar Dinari Kültür Merkezi’nde yapıldı.
TOKİ Kütahya kura sonuçları, noter onayından sonra TOKİ'nin resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) üzerinden ilan edildi.