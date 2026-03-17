Kütahya Tavşanlı’da dolmuş ücretlerine zam! İşte yeni fiyat tarifesi
Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde artan akaryakıt maliyetleri nedeniyle dolmuş ücretleri güncellendi. Şehir içi tam biniş ücreti 35 TL, öğrenci ücreti 30 TL olarak belirlendi. Bazı köy hatlarında ise farklı tarifeler uygulanacak. İşte detaylar...
Son dönemde akaryakıt ürünlerine gelen art arda zamlar, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde toplu taşıma hizmeti veren dolmuşçu esnafını harekete geçirdi. Artan maliyetler karşısında zor durumda kalan esnafın ücret tarifesinin güncellenmesi yönündeki talebi, Tavşanlı Belediye Meclisi’nde görüşülerek karara bağlandı. Yapılan değerlendirme sonucunda ilçedeki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidildi.
Yapılan düzenleme ile birlikte Tavşanlı şehir içi ulaşımda daha önce 25 TL olan tam ücret 35 TL’ye, 20 TL olan öğrenci ücreti ise 30 TL’ye çıkarıldı.Mesafe farkı nedeniyle bazı güzergahlarda ise farklı fiyat tarifesi uygulanacak. Ayvalı, Derecik, Göbel Köyü ve Göbel Kaplıcaları hatlarında tam biniş ücreti 40 TL, öğrenci ücreti ise 30 TL olarak belirlendi.