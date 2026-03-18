Kuşadası'nda kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu

HaberlerGündem Haberleri

18.03.2026 - 18:16Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Oğuzhan BOYSAN/KUŞADASI (Aydın), (DHA)

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat sahasına dökülüp, kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris' isimli köpek, itfaiye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince 7 saat süren çalışma ile kurtarıldı.

Soğucak Mahallesi'nde bulunan bir inşaat sahasında, gece sürekli havlayan bir köpeğin sesini duyanlar, durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.

İnşaat alanına giden itfaiye ekipleri, zemine dökülen yaklaşık 1 metre derinliğindeki betonda mahsur kalan bir köpek olduğunu fark etti.

Kuruyan beton zeminde mahsur kalan köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri, AKUT Kuşadası ekibinden yardım istedi.

Harekete geçen AKUT Kuşadası ekibi, hilti ile beton zemini kırıp, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonrasında, adının Paris olduğu öğrenilen köpeği kurtardı.

Durumu iyi olan Paris, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra sahibine teslim edildi.

