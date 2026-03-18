Kuşadası'nda kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris', 7 saat sonra özgürlüğüne kavuştu
18.03.2026 - 18:16
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde inşaat sahasına dökülüp, kuruyan betonda mahsur kalan 'Paris' isimli köpek, itfaiye ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerince 7 saat süren çalışma ile kurtarıldı.
1
Soğucak Mahallesi'nde bulunan bir inşaat sahasında, gece sürekli havlayan bir köpeğin sesini duyanlar, durumu Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine bildirdi.
2
İnşaat alanına giden itfaiye ekipleri, zemine dökülen yaklaşık 1 metre derinliğindeki betonda mahsur kalan bir köpek olduğunu fark etti.
3
Kuruyan beton zeminde mahsur kalan köpeği kurtarmak için itfaiye ekipleri, AKUT Kuşadası ekibinden yardım istedi.
4
Harekete geçen AKUT Kuşadası ekibi, hilti ile beton zemini kırıp, yaklaşık 7 saat süren çalışma sonrasında, adının Paris olduğu öğrenilen köpeği kurtardı.
5
Durumu iyi olan Paris, veteriner kontrolünden geçirildikten sonra sahibine teslim edildi.
6