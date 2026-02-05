Kuşadası'nda deniz çekildi, ortaya çıkanlar herkesi şaşkına çevirdi

3

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşadası'nda son dönemde hakim olan hava durumu nedeniyle deniz kıyısında da birçok tarihi kalıntı belirmeye başladı. Tarihi Anaia Höyüğü, Kuşadası'nın kültür varlıkları açısından en önemli hazinelerinden biri. Geçen ay da lodosun etkisiyle şapel ve mezar kalıntıları ortaya çıkmıştı. Hatta mezarların içindeki kemikler görülüyordu.