Kültür Bakanlığı'nın dev projesi Diyarbakır'da başladı: Fatih Paşa Camisi Mezarlığı ilk durak!

6

Çalışmaya Fatih Paşa Camisi haziresinden başladıklarını bildiren Yıldız, şunları kaydetti:



"Bu bir pilot uygulamadır. Belirlenen birkaç ilde uygulanıyor. Seçilen illerden biri de Diyarbakır. Proje kapsamında Fatih Paşa Camisi doğu ve batı haziresindeki bütün mezar taşlarının tespiti ve numaralandırması yapılacak. Aynı zamanda kitabeleri okunup, ölçüleri alınıp veri sistemine aktarılacak. Türkiye'deki mezar taşları için çok önemli bir proje. Tarihi mezar taşlarının hepsi belgelenecek."