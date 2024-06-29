Külotlu çoraplı cinayet davasında sanıklara müebbet cezası verildi! Maktülün abisi: 'İnşallah orada çürürler'
İstanbul'da geçen yıl el ve ayakları bağlanarak külotlu çorapla boğulan Semih Sevim'in (40) ağabeyi Fatih Sevim, cinayet sanığı Seçil Çiftçi‘ye (26) ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi’ye verilen müebbet hapis cezası için "Bu yaramızı az da olsa hafifletti ama yaramız derin. Kardeşimi halen çok özlüyor, onu çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Karar ilk açıklandığında çok duygulandık. Beklediğimiz bir karardı. Gözyaşlarımız tutamadık. İnşallah orada çürürler” dedi.
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
• 29 Haziran 2024 - 11:38 • Son Güncelleme:
Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)
• 29 Haziran 2024 - 11:38 • Son Güncelleme: