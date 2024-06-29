Külotlu çoraplı cinayet davasında sanıklara müebbet cezası verildi! Maktülün abisi: 'İnşallah orada çürürler'

‘YARAMIZ DERİN KARDEŞİMİ HALEN ÇOK ÖZLÜYORUZ’

İstanbul 19'ncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen tüm duruşmalara katılan Semih Sevim’in ağabeyi Fatih Sevim (45), "Mahkeme sonuçlandı, Seçil Çiftçi ağırlaştırılmış müebbet, babası Cemal Çiftçi müebbet hapis cezası aldı. Bu süreçte İstanbul'daki tüm davlara katıldık. Tüm delilleri topladık. Mahkemeye delillerimizi sunduk. Bu yaramızı ufak da olsa, az da olsa hafifletti ama yaramız derin. Kardeşimi halen çok özlüyor, onu çok seviyoruz. Mekanı cennet olsun. Karar ilk açıklandığında çok duygulandık. Beklediğimiz bir karardı. Gözyaşlarımız tutamadık. İnşallah orada çürürler" dedi.