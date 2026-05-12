Kula’da 30 yıllık su çilesi son buluyor: MASKİ’den 6 milyon TL’lik dev yatırım!
Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Kula ilçesine bağlı Kenger ve Yağbastı mahallelerinde yıllardır süregelen içme suyu sorununu çözmek için yaklaşık 6 milyon TL’lik dev altyapı yatırımını hayata geçirdi. Toplam 6,5 kilometrelik yeni içme suyu terfi ve cazibeli hat çalışmasıyla iki mahallenin sağlıklı ve kesintisiz suya kavuşacağı bildirildi.
Manisa genelinde modern altyapı yatırımlarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü, Kula’nın Kenger ve Yağbastı mahallelerinde başlattığı proje kapsamında çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Proje çerçevesinde Yağbastı Mahallesi’nde 4 bin 238 metre uzunluğunda yeni terfi hattı inşa edilirken, Kenger Mahallesi’nde ise 2 bin 246 metre uzunluğunda cazibeli içme suyu hattı döşeniyor. Çalışmalar tamamlandığında her iki mahallenin içme suyu ihtiyacının uzun yıllar güvence altına alınacağı belirtildi.
Kula’daki çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Su hayattır, ulaştırmak ise görevimiz. Kula ilçemizin Kenger ve Yağbastı mahallelerinde vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı su sorununu, açtığımız yeni sondaj ve 6 bin 500 metrelik terfi hattı ile çözüme kavuşturuyoruz. Su gibi hayati bir ihtiyacı en sağlıklı şekilde halkımıza ulaştırmak bizim en temel görevimiz. Halkımızla her zaman omuz omuzayız. Manisa’mızın her bir mahallesine dokunmaya, yılların birikmiş sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" dedi.Kenger Mahalle Muhtarı Serdar Topak ise mahallede yaklaşık 30 yıldır devam eden kirli su sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ ekipleri sayesinde nihayet temiz ve sağlıklı suya kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı.
Yağbastı Mahalle Muhtarı Süleyman Özkan da mahallede yaşanan kireçli su probleminin beyaz eşyalara dahi zarar verdiğini dile getirerek, "Göreve geldiğimde ilettiğimiz talebe Büyükşehir Belediyemiz hızlı şekilde yanıt verdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.İçme Suyu Dairesi Başkanlığı personeli Mehmet Bozalan da vatandaşların su mağduriyetini gidermek amacıyla sahada yoğun mesai harcadıklarını belirterek, 6,5 kilometrelik hattın en kısa sürede tamamlanması için çalışmaların gece gündüz sürdüğünü söyledi.