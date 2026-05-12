Kula’da 30 yıllık su çilesi son buluyor: MASKİ’den 6 milyon TL’lik dev yatırım!

Kula’daki çalışmaları değerlendiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Su hayattır, ulaştırmak ise görevimiz. Kula ilçemizin Kenger ve Yağbastı mahallelerinde vatandaşlarımızın uzun süredir yaşadığı su sorununu, açtığımız yeni sondaj ve 6 bin 500 metrelik terfi hattı ile çözüme kavuşturuyoruz. Su gibi hayati bir ihtiyacı en sağlıklı şekilde halkımıza ulaştırmak bizim en temel görevimiz. Halkımızla her zaman omuz omuzayız. Manisa’mızın her bir mahallesine dokunmaya, yılların birikmiş sorunlarını çözmeye devam edeceğiz" dedi.Kenger Mahalle Muhtarı Serdar Topak ise mahallede yaklaşık 30 yıldır devam eden kirli su sorununun çözüme kavuştuğunu belirterek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Dutlulu ve MASKİ ekipleri sayesinde nihayet temiz ve sağlıklı suya kavuşuyoruz" ifadelerini kullandı.