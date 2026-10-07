KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı
2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Genel Yetenek-Genel Kültür ile Alan Bilgisi oturumlarına katılan adaylar KPSS sonuçlarını ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sorgulayabiliyor. Sonuçlar 7 Ekim saat 06.00’da erişime açılırken Alan Bilgisi oturumundaki bir soru da iptal edildi. Peki KPSS sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2026 ÖSYM KPSS Lisans sonuç sorgulama ekranı ve ayrıntılar...
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KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI
KPSS Lisans sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Kamu Personel Seçme Sınavı Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçlarını 7 Ekim Çarşamba günü adayların erişimine açtı.
Adaylar KPSS puanlarını ÖSYM’nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle görüntüleyebiliyor. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte “ÖSYM sonuç”, “KPSS sonuç”, “KPSS Lisans sonuçları” ve “ÖSYM KPSS sonuç sorgulama” aramaları da hız kazandı.
ÖSYM KPSS SONUÇ SORGULAMA EKRANI
2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM’nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Adaylar sisteme T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebiliyor.
ÖSYM, sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde saat 06.00 itibarıyla erişime açtı.
KPSS LİSANS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
KPSS Lisans sınavına katılan adayların sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM Sonuç Açıklama Sistemi’ne giriş yapması gerekiyor.
Sonuç ekranında adayın ilgili KPSS puanları ve sınav değerlendirmesine ilişkin bilgiler yer alıyor.
Sonuç belgesi adaylara ayrıca posta yoluyla gönderilmiyor; sonuçlar ÖSYM’nin elektronik sistemi üzerinden görüntüleniyor.
KPSS’DE BİR SORU İPTAL EDİLDİ
ÖSYM, sonuçların açıklanmasıyla birlikte sınavın değerlendirme sürecine ilişkin bir ayrıntıyı da duyurdu.
Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu’nda yer alan Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Testi Temel Soru Kitapçığı’nın 15 numaralı sorusu ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından iptal edildi.
Sınavın değerlendirmesi iptal edilen soru dikkate alınarak gerçekleştirildi.
Hangi KPSS oturumlarının sonuçları açıklandı?
7 Ekim’de açıklanan sonuçlar şu oturumları kapsıyor:
KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür
KPSS Lisans Alan Bilgisi
Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül’de, Alan Bilgisi oturumları ise 12-13 Eylül tarihlerinde uygulanmıştı.
KPSS sonuç belgesinde hangi bilgiler yer alıyor?
Adaylar sonuç ekranında sınavdan aldıkları puanları ve değerlendirmeye ilişkin bilgileri görüntüleyebiliyor.
KPSS puanları, adayların başvuracağı kamu kurumlarının ilanlarında aranan puan türüne göre kullanılacak.
Başvuru yapılacak kadro için hangi KPSS puan türünün esas alınacağı ilgili kurumun ilanında ayrıca belirtiliyor.
KPSS Lisans sonuçları saat kaçta açıklandı?
ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim saat 06.00’da erişime açtı.
Adaylar sonuçlarını gün boyunca ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.
KPSS sonuçları nereden öğrenilir?
2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğreniliyor.
Adayların sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.
KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?
KPSS sonuçlarının açıklanması, merkezi yerleştirme tercih sürecinin aynı gün başladığı anlamına gelmiyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılacak tercihlerin tarihleri ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.
Adayların tercih döneminde ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzu ve ilgili kurumların duyurularını takip etmesi gerekiyor.
2026 KPSS Lisans sınav takvimi
Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı: 6 Eylül 2026
Alan Bilgisi oturumları: 12-13 Eylül 2026
Sonuçların açıklanması: 7 Ekim 2026
Sonuçların erişime açıldığı saat: 06.00
2026 KPSS Lisans sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar puanlarını öğrenirken gözler bundan sonraki kamu personeli alımları ve tercih takvimlerine çevrildi.