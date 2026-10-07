KPSS LİSANS SONUÇLARI AÇIKLANDI! 2026 ÖSYM KPSS sonuç sorgulama ekranı

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ÖSYM, 2026 KPSS Lisans sonuçlarını 7 Ekim saat 06.00’da erişime açtı.

Adaylar sonuçlarını gün boyunca ÖSYM’nin sonuç sistemi üzerinden görüntüleyebilecek.

KPSS sonuçları nereden öğrenilir?

2026 KPSS Lisans sonuçları ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden öğreniliyor.

Adayların sonuç sorgulama işlemi için T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle sisteme giriş yapması gerekiyor.

KPSS tercihleri ne zaman başlayacak?

KPSS sonuçlarının açıklanması, merkezi yerleştirme tercih sürecinin aynı gün başladığı anlamına gelmiyor.

Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonları için yapılacak tercihlerin tarihleri ÖSYM tarafından ayrıca ilan edilecek.

Adayların tercih döneminde ÖSYM’nin yayımlayacağı kılavuzu ve ilgili kurumların duyurularını takip etmesi gerekiyor.