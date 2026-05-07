Koyun yününden yapılıyor, tanesi tam 20 bin lira! Şırnaklı kadınların el emeği geçim kapısı oldu
07.05.2026 - 11:35
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kadınların ellerinde hayat bulan asırlık gelenek, şimdilerde dev bir geçim kapısına dönüştü. Koyun yününden elde edilen iplerle, tam bir ay süren titiz bir çalışmayla dokunan seccadeler tanesi 20 bin liradan alıcı buluyor.
Beytüşşebap ilçesine bağlı Akçayol köyünde kadınlar yıllardır seccade üretiyor. Gelinlerin çeyizlerine hazırlanan seccadeler hem satılmak için hem de çeyizlerde kullanılmak için üretiliyor. 1 ay boyunca yapılan seccadelerin tanesi 20 bin liradan alıcı buluyor.
Azime Varol isimli üretici yıllardır bu işi yaptıklarını, kızının çeyizi için seccade yaptığını söyledi. Varol, "Günlerdir bunu yapıyorum. Çok zorlu ama alıştığımız için yıllardır bunu yapıyorum. Kızım için yapacağım tanesi 20 bin liradan gidiyor. Bu koyun yününden yapılıyor. Eskiden yaylada yapıyorduk" dedi.
