Kokarcaya karşı doğal formül! Soğan ve kadife çiçeğiyle mucize çözüm

2

Deneyler yaparak en yararlısını buldum. Çok basit bir yöntem aslında. Bildiğimiz soğan ve kadife çiçeği dediğimiz bitkinin karışımıyla yaptığımız bir formül. Sadece suda bekletiyoruz. İki günlük bir süre içerisinde yapılan bir formül. Bunları bitkilerin üzerine püskürtüyorum. Kokarca canlısını uzak tutmaya yarıyor. Hoşlanmadığı bir solüsyon oluyor diyebilirim. Bundan dolayı da mahsulümden uzak duruyor. Bu kalıcı bir çözüm mü değil bu sadece bireysel manada beni kurtaran ya da yapacak olan çiftçileri kurtaracak olan bir çözüm. Bunun için daha ciddi çalışmalar yapılıp kokarcayı gerçekten kontrol altına almak gerekiyor. Sosyal medya hesaplarımdan bulduğum her yöntemi duyuruyorum.