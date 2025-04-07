Kodlama köye girdi: Öğretmen öğrendi, öğrenciler üretti

"Günümüz artık teknoloji çağı"

Robotik kodlamayı internet üzerinden öğrendiğini, öğrencilerine bu alanda uygulamalı eğitimler verdiğini belirten Oruç, "8 robotumuz var. Engelden kaçan, arama-kurtarma yapan robotlarımız mevcut. Çocuklarımız yazılıma dokunuyor, robotları çalıştırıyor. Üniversitede bu eğitimi almadım, hâlâ internet üzerinden öğrenmeye devam ediyorum" diye konuştu.Okulu daha cazip hale getirmek için müzik köşeleri ve renkli sınıflar oluşturduklarını da anlatan Oruç, çocukların okulu evleri gibi benimsemelerini istediğini belirterek, "Ben okulun sadece bir eğitim yeri değil, aynı zamanda bir yaşam alanı olmasını istiyorum. Buradan geleceğin mühendisleri çıkabilir" dedi.