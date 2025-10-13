Kocaeli’de tarihi gece! Milli maç heyecanı başlıyor, ulaşım ücretsiz olacak

3

Alikahya Stadyum Tramvay Hattı’nı, söz verdikleri gibi milli maça yetiştirdiklerini hatırlatan Başkan Tahir Büyükakın, "Sevgili hemşerilerim. Söz verdiğimiz gibi, milli maça yetiştirdiğimiz Alikahya Stadyum Tramvay Hattımız, maç günü saat 17.00’den itibaren ücretsiz olarak hizmet verecektir. Hep birlikte; milli coşkumuzu, heyecanımızı ve desteğimizi tribünlerde en güçlü şekilde ortaya koyalım. Ay-yıldızlı formamız için tek yürek olalım" dedi.