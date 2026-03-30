Kocaeli'de önlem sabah başladı: Her noktaya kuruldu
Kocaeli'de belediye ekipleri kent genelinde etkili olan yağışlar nedeniyle yaşanabilecek su baskınlarını önlemek amacıyla mazgal ve menfezlerde kapsamlı temizlik çalışması yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Dairesi ile Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığına bağlı A Takımı ve İSU ekipleri muhtemel taşkın risklerini en aza indirmek için sahada ortaklaşa görev yapıyor.
Ekipler cadde ve sokaklardaki V kanallar, mazgal ve menfezlerde biriken atıkları temizleyerek yağmur sularının sorunsuz şekilde tahliyesini sağlıyor.Özellikle su geçişini engelleyen çöp, yaprak, kuru dal ve toprak gibi materyaller ekipler tarafından mazgallardan çıkarılarak tıkanıklıklar gideriliyor. Çalışmalar kapsamında mazgal ve menfezlerde biriken atık sular motopomp ve vidanjör yardımıyla vakumlanarak güvenli şekilde tahliye ediliyor.
Yetkililer kent genelinde şu ana kadar yağışlar nedeniyle ciddi bir sorun yaşanmadığını vurgulayarak temizlik çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi.