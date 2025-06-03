Kocaeli'de akılalmaz görüntü! Kurban satış yeri çöplükte açıldı

"Bu köylüye hak değil"

Bir başka kurban satıcısı Erman Temel ise, "İzmit Belediyesi'nin köylülere ayırdığı yer. Çöpün, tozun içindeyiz. Bu zorluklara karşı hayvanlarımızı satmak için yer ayarlamaya çalışıyoruz. Köpek ölülüleri, kedi ölüleri var. Kokudan zor duruyoruz. Bu bize hak değil. İzmit Belediyesi'ne yakışmıyor. İzmitliler çöpün içinde. Çöpün içine İzmit köylüsünü vermiş, dışarıdan gelenler modern hayvan pazarında. Biz de para verelim ama hayvan başına. Böyle çöp dağının içinde zor oluyor. Bu hak, adalet değil. Millet uzaya gidiyor, biz 21. yüzyılda çöpün içindeyiz. İzmit Belediyesi'ne yakışır bir yerdeyiz. İzmit'in köyleri bunu hak etmiyor" şeklinde konuştu.