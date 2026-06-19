Kocaeli’de 9 plajda 'mavi bayrak' korundu: Ekipler gece gündüz denetledi, tek bir eksik bile kalmadı

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İzmit Körfezi’ndeki Altınkemer ve Ereğli Kumyalı plajları ile Kandıra’da bulunan Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Kovanağzı, Bağırganlı, Seyrek ve Miço Koyu Kadınlar Plajı’nda gerçekleştirilen denetimlerde; çevre yönetimi, plaj temizliği, can güvenliği ve sunulan hizmet standartları titizlikle değerlendirildi. Ayrıca plajlarda görev yapan cankurtaran ekiplerinin yeterliliği, acil müdahale ekipmanlarının durumu ve güvenlik önlemlerinin uygunluğu kontrol edilirken, engelli bireylerin plajlardan rahat ve güvenli şekilde yararlanabilmesine yönelik erişilebilirlik uygulamaları da gözden geçirildi.