Kızından babaya babalar günü mesajları ve resimli sözleri! Eşe, kardeşe, oğula, abiye duygusal, romantik, anlamlı babalar günü mesajları!
Babalar günü mesajları ve sözleri, 21 Haziran 2026 Pazar günü kutlanan babalar günü nedeniyle sorgulanıyor. Babalar Günü, pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de her yıl haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Eşinin, babasının, kardeşinin, abisinin Babalar Günü'nü kutlamak isteyenler arama motorlarına yönelerek duygusal, romantik, anlamlı Babalar Günü mesajlarını araştırıyor. İşte Babalar günü sözleri ile kızdan babaya babalar günü mesajları…
Babalar günü sözleri ve kızdan babaya babalar günü mesajları araması başladı. Bir Amerikan İç Savaşı gazisinin kızı olan Sonora Smart Dodd, Anneler Günü gibi babaların da bir günü olması gerektiğini düşünerek başlattığı babalar günü tüm dünyada kutlanmaya başlandı. Dodd'un babası annelerinin yokluğunda 6 çocuğunu tek başına büyütmüştü. Babasının doğum günü olan 5 Haziran'ın Babalar Günü ilan edilmesi için çalışmalara başlamış ama bu çalışmalar o tarihe yetişemeyerek kutlamalar haziran ayının üçüncü pazar gününe ertelenmiştir ve artık haziran ayının 3. Pazarı babalar günü olarak tarihe geçti. İşte eşe, kardeşe, oğula, abiye duygusal, romantik, anlamlı babalar günü mesajları…
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Yaşama sebebim iyi ki varsın. Babalar Günün kutlu olsun...
Kelimelerle anlatılamayan fedakarlık ve karşılıksız sevgiyi tarif et desen bana herhalde sadece "BABA" derdim. Babalar günün kutlu olsun canım babacım.
Baba, benim için yaptığın her şey için sana minnettarım. Eğer sen beni bu kadar iyi yetiştirmeseydin, bugün olmak istediğim kişi olamazdım. Beni tıpkı kendin gibi yetiştirdiğin için teşekkürler. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sen herhangi bir çocuğun hayal edebileceği en iyi babasın. Babalar Günün kutlu olsun!
Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.
Senin gibi bir eşe sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım Babalar Günün kutlu olsun.
Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!
Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.
Ailemizin yıkılmaz direği babamıza sevgilerimizle, babalar günün kutlu olsun Bana nasıl adım atacağımı, futbol ve yaşam hakkında bildiğim diğer tüm önemli şeyleri öğreten adam, günün kutlu olsun.
Sana en çok ihtiyacım olduğunda ve hatta olmadığı zaman bile orada olduğun için teşekkür ederim. Babalar Günün kutlu olsun!
Bu zorlu ve çetin hayatta, huzurlu bir nefes aldığım tek yer senin yanındır. Babalar günün kutlu olsun canım kocam.
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Bu hayatta ilk öğretmenim, ilk patronum ve sürekli danışmanım canım babacığım. Varlığın benim en büyük dayanağım, Babalar Günün kutlu olsun.
Bir baba, bir kayınpeder, bir büyükbaba olarak sen en iyisisin ve sana sahip olduğumuz için çok şanslıyız!
Derdimi, neşemi, hüznümü, mutluluğumu paylaştığım en iyi arkadaşım. Babalar günün kutlu olsun!
Kimse senin kadar sevgi dolu, şefkatli ve çalışkan biri olamaz! Tüm dünyayı dolaşsam da senin gibi birini asla bulamayacağımı biliyorum! Babalar Günün kutlu olsun!