Kızından babaya babalar günü mesajları ve resimli sözleri! Eşe, kardeşe, oğula, abiye duygusal, romantik, anlamlı babalar günü mesajları!

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Senin gibi bir babaya sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım babacığım.



Senin gibi bir eşe sahip olduğum için ne kadar şanslı olduğumu her zaman bileceğim. Seni seviyorum canım Babalar Günün kutlu olsun.



Ben daha çocukken, sen de çocuk gibi davranıp benimle oyun oynadığın için, gençliğimde bir derdim olduğunda, beni dinleyip arkadaşım gibi davrandığın için ve ihtiyacım olduğunda ebeveyn gibi davranıp bana akıl verdiğin için sana çok teşekkür ederim. Sen tanıdığım en iyi insansın. Babalar Günün kutlu olsun!



Oyun arkadaşım, suç ortağım, en büyük sırdaşım; Babalar Günün kutlu olsun. Seni çok seviyorum.