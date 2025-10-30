Kız kardeşiyle konuşurken aklına geldi! Fikri tescillendi: Artık 12 saatte belirlenecek

2





"Süreçte fikir, nütrisyon hemşiresi kız kardeşimdi"



Prof. Dr. Alak, AA muhabirine, gıdaların tüketime uygun olup olmadığının en kolay şekilde anlaşılması için çalıştığını söyledi.



Bu süreçte fikrin nütrisyon hemşiresi kız kardeşinden çıktığını belirten Alak, "Özellikle evde bakım kısımlarında ya da konu hakkında eğitimi olmayan kişilerce yapılan hasta gözetiminde, hasta sağlığını etkileyebilecek birtakım problemlerin oluşabileceğinden bahsetmişti. Biz de bu çalışmayla çözümler bulmaya ve süreci hastanın konforuna uygun şekilde düzenlemeye gayret ettik." dedi.



Alak, kardeşinin çalıştığı bölümde, normal şartlarda oral (ağız) yoluyla hastaların beslenmesinin mümkün olmadığını, bu hastaların özel yöntemlerle oluşturulmuş mide tüpü (peg) ya da bağırsağa yerleştirilen beslenme tüpü yardımı ile beslendiğine işaret etti.



Hastane şartlarında eğitimli hemşirelerin kontrolünde bu tarz hastalar için her şeyin yolunda ilerlediğini ancak bu hastaların eve çıkarıldığında birtakım problemlerin yaşanabileceği yönünde kaygıları olduğunu anlatan Alak, "Bu ürünler, çok hassas ve özellikle bakterilerin gelişimini kolaylaştıracak çok zengin besin içeriğine sahip ürünlerdir. Bu yönüyle uygun koşullar sağlanamadığında ürünler kısa sürede hasta sağlığını tehdit edebilecek bir maddeye dönüşebilmektedir. Bu anlamda hastaya yarar sağlamak yerine, bazen bu çevresel etmenler, hijyen koşullarının sağlanamaması ve bireysel farkındalıkların olmaması gibi süreçler maalesef hastaya zarar verebiliyor." diye konuştu.