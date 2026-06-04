Kışı Akdeniz'de geçirdiler, yaz için Muş’a döndüler: 290 bin kovan sahada!

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Yıllık bazda gerçekleşen ve hedeflenen verileri de paylaşan Gönç, "2025 yılı itibarıyla ilimize yaklaşık 710 gezginci arıcının toplam 290 bin kovanla geldiğini söyleyebiliriz. Bu yıl ise yılın ilk altı ayında yaklaşık 200 gezginci arıcının 65 bin civarında arılı kovanla ilimizde konakladığını görüyoruz. Bu durum, Muş'un arıcılık alanındaki güçlü potansiyelini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bu yıl itibarıyla ilimizdeki kovan sayısının 60 bine ulaştığını görüyoruz. Bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük bir artış söz konusudur. Mevcut arıcılık sayımız ise yaklaşık yüzde 6'lık artışla 450'ye yükselmiştir. Bal üretim miktarına baktığımızda ise 528 ton olan üretimin 2025 yılı itibarıyla 600 tona yükseldiğini görüyoruz. Bu da yaklaşık yüzde 13'lük bir artış anlamına gelmektedir. Bu yıl bal üretiminin 650 tona kadar ulaşmasını bekliyoruz. Bal üretimindeki bu artışla birlikte ilimiz ekonomisine yaklaşık 500 milyon liralık katkı sağlanması öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.Ordu'dan Muş'a gelen gezgin arıcı Hasan Yılmaz, ilkbaharın gelmesiyle birlikte yeniden Muş Ovası'na döndüklerini söyleyerek, "Biz burada sezonu bitirdiğimizde kovanlarımızı Akdeniz Bölgesi'ne, Antalya, Muğla ve Hatay'a götürüyoruz. Kış boyunca arılarımızı orada kışlatıyor, bakım ve hazırlıklarını yapıyoruz. Ardından ilkbaharla birlikte kovanlarımızı tekrar Muş Ovası'na getiriyoruz. Muş Ovası'na ilk geldiğimizde peteklerimizi yaptırıyor, yavru gelişimini destekliyoruz. Muş Ovası'na geliş amacımız da zaten mum yaptırmak ve yavruları güçlendirmek. Yaklaşık 20 gün Muş Ovası'nda kaldıktan sonra Muş'un yüksek rakımlı yaylalarına çıkıyoruz. Temmuz ayının sonlarına doğru bal hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Zaten bal, sezonda bir kez alınıyor. Eğer şartlar uygun olursa daha sonra Muğla ve Marmaris taraflarına giderek çam balı sezonuna katılıyoruz. Buradaki bal sezonu sona erdiğinde Muğla ve Marmaris'te çam balı dönemi başlamış oluyor" şeklinde konuştu.