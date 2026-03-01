Kış ortasında gelir kendine gelir kapısı yarattı! Mersin'de 1 yılda 4 bin boğum elde etti

3





Mut ilçesinde üretici Güllü Topal, 2 dönümlük



bahçesinden 4 bin boğum nergis hasat etmeyi umduğunu söyledi. Her bir boğumda 50 adet nergis çiçeği olduğunu ve 200 liradan sattığını belirten Topal, "Ben bu işi bir yıldır yapıyorum. Soğanlarımı diktim bu senede çiçekleri oldu. Çiçeklerde bir boğumda 50 tane var ve 200 liraya veriyorum. Seneye inşallah daha çok verecek. "