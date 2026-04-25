Kırşehir'de temizlik işçisinden örnek davranış: 150 bin TL'lik altını sahibine teslim etti

25.04.2026 - 14:45

Kırşehir'de temizlik işçisi olarak görev yapan Yaşar Akdoğan; çalıştığı sırada bulduğu altın dolu kutuyu önce zabıtaya oradan da polise teslim ederek örnek bir davranış sergiledi.

Kırşehir'de Lise Caddesi üzerinde meydana geldi. Temizlik çalışması yapan Yaşar Akdoğan, cadde üzerinde bir kutu buldu. Kutunun içini kontrol eden Akdoğan, altın olduğunu fark edince durumu idari amirlerine bildirdi.

Görevli ekiplerle birlikte kutu, zabıtaya sonra da polis merkezine götürüldü. Karakolda yapılan sayımda kutunun içindeki altınların değerinin yaklaşık 150 bin TL olduğu belirlendi. Altınlar tutanakla birlikte muhafaza altına alındı.

Duyarlı davranışı nedeniyle ödüllendirilen Akdoğan'ın görevde yükseltildiği ve ayrıca maddi ödül verildiği öğrenildi. Yaşadıklarını anlatan Yaşar Akdoğan; "Çalışırken bir kutu içerisinde altın buldum. Ben de görevli çavuşa söyledim, sonra karakola götürdük. Belediye başkanı ve müdürlerim de beni ödüllendirdi" dedi.

Öte yandan, aynı bölgede görev yapan belediye çalışanı Şaban Kaynak ise arkadaşının gösterdiği duyarlı davranıştan dolayı mutlu olduğunu ifade etti.