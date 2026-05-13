Kırşehir'de lise öğrenciler kablosuz sistem geliştirdi! Anında tepki veriyor, kesintisiz çalışıyor
Kırşehir Endüstri ve Mesleki Teknik Anadolu Lisesi elektrik bölümü öğrencileri, merkezi sisteme bağlı olmadan çalışabilen kablosuz yangın alarm sistemi geliştirdi. Gaz, duman ve herhangi bir sızıntı durumunda anında tepki veren sistemin, arızalarda da çalışmaya devam ettiği belirtildi.
Okulda 20’nin üzerinde bilimsel proje yürütüldüğünü aktaran Okul Müdürü Hakan Vahapoğlu, öğrencilerin hem mesleki anlamda donanımlı hem de teknolojik gelişmeleri takip eden bireyler olarak yetişmesini hedeflediklerini söyledi. Vahapoğlu açıklamasında, "Amacımız öğrencilerimizin hem mesleğini yapan hem de teknolojik gelişimleri yakalayan, kültürüne bağlı bireyler olarak hayata hazırlanmasıdır" dedi.
Projede görev alan 10’uncu sınıf öğrencisi Alpaslan Mustafa Cevha ise merkezi sisteme bağlı olmayan alarm sistemi tasarladıklarını ifade etti. Öğrencilerden Mahmut Navruz da Bolu Kartalkaya’da meydana gelen yangın olayının ardından geliştirdikleri projenin faydalı olabileceğini düşündüklerini belirtti.
Yaklaşık 3 ayda geliştirilen projeye ilişkin bilgi veren öğretmen Resul Köksal, standart yangın alarm sistemlerinde merkezi bir ünite bulunduğunu ve santralde meydana gelen arızalarda sistemin tamamen devre dışı kalabildiğini söyledi. Köksal, "Tasarladığımız sistemde merkezi olmayan bir yapı bulunuyor. Ünitelerden bir tanesi bozulsa da diğer üniteler kablosuz haberleşerek sistemin çalışmaya devam etmesini sağlıyor" diye konuştu.