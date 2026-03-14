Kırşehir'de flamingolar fotoğraf tutkunlarına heyecan dolu anlar yaşattı

14.03.2026 - 19:03

Kaynak: KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir'de fotoğraf tutkunları Seyfe Gölü'nde bir araya gelerek flamingoları görüntüledi.

Kırşehir Kent Konseyi Tarih ve Kültür Grubu organizasyonunda gerçekleşen buluşmada, yağışların ardından su tutan gölde flamingolar görüntülendi.

Rüzgarlı havaya rağmen göle gelen fotoğraf tutkunları, flamingoları görüntüleyerek heyecan dolu anlar yaşadı.

Fotoğraf sever Hakan Bayrak, fırsatı değerlendirerek flamingoları görmek için göle geldiğini ifade etti.

İrem Yakar ise hayatında ilk kez flamingo gördüğünü söyleyerek, mutlu olduğunu belirtti.

Etkinlikte, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Kırşehir Şube Müdürü Hasan Tezer de bölge hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Öte yandan Kırşehir'de bulunan Seyfe Gölü, Orta Anadolu'nun önemli sulak alanları arasında yer alıyor. Tuzlu ve sığ yapıya sahip olan göl, özellikle göçmen kuşlar için önemli bir konaklama ve üreme alanı olarak biliniyor.

Kırşehir il merkezinin yaklaşık 16 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Seyfe Gölü'nün yüzey alanı, yıl içinde yağış miktarına bağlı olarak değişiklik gösterebiliyor.

Kurak dönemlerde su seviyesi düşerken, yağışlı dönemlerde göl yeniden su tutabiliyor. Doğal yaşam açısından önemli bir ekosisteme sahip olan göl ve çevresi, çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapıyor.