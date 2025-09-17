Kırşehir'de dev indirim! Maliyetine satışta: Esnaf harekete geçti

3





Esnaf Ekrem Oruç ise, eylül ayının sezon geçiş dönemi olduğuna dikkat çekerek, "Her yıl bu dönemde elimizdeki sezonluk ürünleri eritmek için zaman zaman maliyetine satış yapıyoruz. Kutlamaların indirimle doğrudan bir ilgisi yok. Bu tamamen ticari bir gereklilik" ifadelerini kullandı.



Kırşehir esnafı, Ahi Çarşısı, Ünal Çarşısı gibi alışverişin yoğun olduğu yerlerde yaptıkları indirimin hem vatandaş için hem de piyasanın canlanması açısından fayda sağladığını dile getirdi.