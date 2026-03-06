Kırşehir’de bayram mesaisi erken başladı: İğne atacak yer kalmadı

2

Çalışır vatandaşların özellikle bayrama bir hafta kala kıyafetlerini getirdiğini ancak bu yıl yoğunluğun daha erken oluştuğunu ifade ederek, "Bayrama ulaşmadan yoğunluk oluştu. Vatandaşlar şimdiden kıyafetlerini getirmeye başladı. Bayram sıkışıklığı da erken başladı" dedi. Bir diğer terzi Fatma Berktaş da özellikle kadın kıyafetlerinde yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Ramazan ayının işlerine bereket getirdiğini dile getiren Berktaş, "Ramazan ayı bereketiyle geldi. Bu ayda yoğunuz. Son hafta daha da yoğun olacağını düşünüyorum. Siparişler özellikle kadın kıyafetlerinde fazla" diye konuştu.