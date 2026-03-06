Kırşehir’de bayram mesaisi erken başladı: İğne atacak yer kalmadı
Kırşehir'de vatandaşlar, son hafta yaşanacak yoğunluğa kalmamak için terzilerin kapısını erkenden çaldı. Ramazan ayının bereketiyle geldiğini belirten Kırşehirli terziler, özellikle tadilat ve yeni dikim siparişlerinde yoğunluğun şimdiden başladığını belirtti.
Kırşehir'de terzilerde bayram yoğunluğu erken başladı. Bayram hazırlıklarının başladığını belirten vatandaş Cemil Ceyhan mağazalardan aldığı kıyafetlerin tadilatı için terziye geldiğini söyledi. Bayram haftasında yoğunluk yaşanmaması için erken davrandığını ifade eden Ceyhan, kıyafetlerini şimdiden hazırlatmak istediğini belirtti. Terzi Levent Çalışır ise bayrama daha zaman olmasına rağmen iş yoğunluğunun başladığını belirtti.
Çalışır vatandaşların özellikle bayrama bir hafta kala kıyafetlerini getirdiğini ancak bu yıl yoğunluğun daha erken oluştuğunu ifade ederek, "Bayrama ulaşmadan yoğunluk oluştu. Vatandaşlar şimdiden kıyafetlerini getirmeye başladı. Bayram sıkışıklığı da erken başladı" dedi. Bir diğer terzi Fatma Berktaş da özellikle kadın kıyafetlerinde yoğunluk yaşadıklarını söyledi. Ramazan ayının işlerine bereket getirdiğini dile getiren Berktaş, "Ramazan ayı bereketiyle geldi. Bu ayda yoğunuz. Son hafta daha da yoğun olacağını düşünüyorum. Siparişler özellikle kadın kıyafetlerinde fazla" diye konuştu.