Kırşehir'de 7 bin damızlık için düğmeye basıldı: Malya'da koç katımı başlıyor!

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"Malya ve akkaraman ırkları, sahip oldukları adaptasyon kabiliyeti, et verimi ve bölge şartlarına uygunluğu, yetiştiricilerimiz açısından önemli bir üretim seçeneği olarak öne çıkarıyor. Et randımanımız yüzde 45'in üzerinde. Bu özellikleri et üretimine yönelik küçükbaş hayvancılık yapan yetiştiricilerimiz açısından önemli ve tercih edilebilir bir seçenek haline getiriyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızın hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmaları doğrultusunda biz de Malya Tarım İşletmesi olarak sahip olduğumuz genetik kaynakları koruyarak ve geliştirmeye devam ederek hem bölge yetiştiricisine hem de ülkemiz küçükbaş hayvancılığına değer katmayı hedefliyoruz."