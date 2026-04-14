GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor
HaberlerGündem Haberleri Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor

Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor

14.04.2026 - 22:21Güncellenme Tarihi:

Kaynak: KIRŞEHİR (İHA)

Kırşehir'de Ahi Evran adına 1482 yılında yaptırılan caminin sıva ve süslemelerinin dökülmeye yüz tuttuğu görüldü. Ahilik kültürünün önemli merkezlerinden biri olan camideki yıpranmış duvarlar dikkat çekerken, yapı aynı zamanda Ahilik kutlamalarında ana merkez olarak kullanılmaya devam ediyor.

Vatandaşlardan Gürsel Ardıç, Ahi Evran'ın camide defnedilmiş bulunduğunu ifade ederek, "Bu camide Ahi Evran yatıyor.

2Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor

Caminin bakıma ihtiyacı var. İç cephesinin düzenlenmesi gerekiyor. Yetkililerden destek bekliyoruz. Bu türbede Ahi Evran Hazretleri var" dedi.

3Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor

Bir diğer vatandaş İzzet Yıldız ise, şehrin önemli bir değeri olan Ahi Evran'ın bulunduğu camide bakım yapılması gerektiğini belirterek, gerekli çalışmaların bir an önce başlatılmasını istedi.

4Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor
5Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor
6Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor
7Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor
8Kırşehir'de 5 asırlık miras alarm veriyor: Ahi Evran Cami'nin sıva ve boyaları dökülüyor