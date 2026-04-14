Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi! Muş'ta başvurular başladı: 100 baş küçükbaş hayvan temin edilecek

14.04.2026 - 18:26

Kaynak: MUŞ (İHA)

Gençlerin kırsalda üretime katılımını artırmayı hedefleyen "Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" için başvurular başladı. Proje, özellikle Muş’ta hayvancılıkla uğraşan genç besiciler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

Genç üreticilerin kırsalda kalmasını teşvik etmeyi amaçlayan proje ile küçükbaş hayvancılık yapan işletme sayısının ve anaç hayvan varlığının artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında destek almaya hak kazanan genç besicilere, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü tarafından 95 baş dişi ve 5 baş erkek olmak üzere toplam 100 baş küçükbaş hayvan temin edilecek.

Muş’ta meralarda hayvan otlatan genç besiciler, proje sayesinde sürülerini büyüterek kendi işlerinin sahibi olmayı hedefliyor.

Sağlanan desteklerle gençler hem ekonomik güç kazandıracak hem de büyük şehirlere göç etmeden kendi topraklarında üretim yapma imkânı bulacak.

"Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi" ile genç besicilerin üretimde daha aktif rol alması, kırsal kalkınmanın güçlenmesi ve Türkiye genelinde hayvancılık kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Maliyetler karşısında devlet desteklerinin önemine dikkat çeken besicilerden Muhammed Zekeriya Arslan, bu tür projelerin gençleri üretime yönlendirdiğini ve hayvancılığı daha cazip hale getirdiğini ifade ederek,

"Muş’ta yaşıyorum, hayvancılıkla uğraşıyorum. Bu ovalarımızda bugün üretim yapıyoruz. Devletimizin bize sunduğu bu güzel proje için başvurumuzu yaptık.

İnşallah bize de çıkar. Gençlere yönelik böyle bir proje hazırlanması çok önemli. Gurbete gidip çalışmak istemiyoruz. Kendi memleketimizde, kendi işimizi yapmak istiyoruz. Devletimize bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Genç besicilerden Burhan Arslan da hayvancılıkla uğraştıklarını ifade ederek projeye başvurularını yaptığını söyledi. Besici Arslan, "Hayvancılıkla uğraşıyoruz.

‘Kırsala Bereket Hayvancılığa Destek’ projesine başvurumuzu yaptık. Gurbete gidip çalışmak istemiyoruz. Bizim hayvanlarla bir bağımız var, yaylamız var. Burada kalıp hayvancılıkla uğraşmak istiyoruz. İşimizi seviyoruz" ifadelerini kullandı.