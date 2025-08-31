Kırklareli’nden dünya sofralarına! Günlük 1000 ton üretilip 17 ülkeye gönderiliyor!

2

Ürünler, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere İngiltere, Çin, Japonya, Suudi Arabistan, Gana, Lübnan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Katar, Bahreyn, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Moğolistan, Mısır, Fildişi Sahili, Gürcistan ve Kongo'ya ihraç ediliyor.Geçen yıl 13 bin 596 ton 857 kilogram süt ürünü ihracatı yapılan kentte 1 milyar 6 milyon 255 bin 75 lira gelir elde edildi, bu yılın ocak-haziran döneminde 7 bin 120 ton 758 kilogram süt ürünü karşılığında 698 milyon 26 bin lira ülke ekonomisine kazandırıldı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca Türkiye'nin en modern süt işletmelerine ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kentte yaklaşık 150 bin büyükbaş hayvanın bulunduğu bilgisini veren Karaca, bunların 3'te 1'inin hastalıktan ari işletmelerde olduğunu belirtti.