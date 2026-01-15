GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemKırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı
HaberlerGündem Haberleri Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

15.01.2026 - 15:24Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Haber-Kamera: Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)

Tokat'ın 40 yıllık büyük imar sorunu çözüldü. Gezirlik ve Kümbettepe mahallelerinde yaklaşık 40 yıldır devam eden imar planı sorunu, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan alınan onayla çözüme kavuştu. Yüzlerce aileyi ilgilendiren imar sorununun çözüldüğü müjdesini veren Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, bölgede yatay mimari ve depreme dayanıklı yapılaşma sürecinin başlayacağını açıkladı.

1Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

Tokat Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Gezirlik ve Kümbettepe mahallelerinde imar planı sınırları içerisinde kalan ancak 'tarım vasfı' gerekçesiyle yapılaşmaya kapalı olan alanlarla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

2Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

Yapılan görüşmeler sonucunda, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 09 Ocak 2026 tarihli oluru ile söz konusu bölgeler için 'tarım dışı kullanım izni' verildi. Bu kararla birlikte, yaklaşık 40 yıldır süregelen mülkiyet ve yapılaşma sorununun hukuki engelleri ortadan kalktı.

3Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

YATAY MİMARİ VE DEPREME DAYANIKLI KONUTLAR YAPILACAK

Konuyla ilgili açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, verdikleri sözü tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Başkan Yazıcıoğlu, "Belediyecilik anlayışımız gereği net bir süreç yürüttük.

4Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

Bakanlık nezdindeki bütün izinler alındı. Tokat'ın birinci derecede deprem riski barındıran bir il olduğu gerçeğini göz önünde bulundurarak, bu yeni alanlarda yatay mimariye önem vereceğiz.

5Kırk yıllık imar sorunu çözüldü! Bakanlık onayladı belediye başkanı detayları açıkladı

Ben de Erzincan depremini yaşamış birisi olarak depreme dayanıklı konutların önemini biliyorum. Yeni çalışma alanlarımızda yatay mimaride, deprem yönetmeliğine uygun binalar inşa edeceğiz. Tahmin ediyorum ki 1 sene içerisinde buradaki bütün prosedürler tamamlanır. Bundan sonraki süreç Tokat Belediyesi ve vatandaşlarımızın iş birliğiyle ilerleyecektir'' dedi. 