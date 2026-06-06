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Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi

06.06.2026 - 11:21Güncellenme Tarihi:

Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde bozkırın ortasında yer alan doğal oluşumlar, farklı yapısıyla dikkat çekiyor.

1Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi

Kırıkkale'de dağ yamaçlarını kaplayan farklı yeryüzü şekilleri, havadan görüntülendi. Anadolu'nun bozkır coğrafyasında saklı kalan bu alan, dokusu ve yapısıyla dikkat çekiyor.

2Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi

Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bölge, havadan bakıldığında etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Yüzeyler boyunca uzanan ince çizgiler, derin kıvrımlar ve dalga şeklindeki dokular, yamaçlara farklı bir görünüm kazandırıyor.

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3Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi

Çevredeki bitki örtüsüyle bütünleşen doğal yapı, bölgeye dikkat çekici bir manzara katıyor. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, vadiler arasında uzanan şekiller adeta doğanın yıllar içinde işlediği bir tabloyu andırıyor.

4Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi

Bahşılı ilçesinde bulunan bölge, hem fotoğraf tutkunlarının hem de doğa rotası arayanların ilgisini çekecek güzelliğiyle ön plana çıkıyor.

5Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi