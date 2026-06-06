Kırıkkale'nin saklı yüzü İç Anadolu'yu resmediyor: Havadan görüntülendi

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Büyüksarıkaya ve Küçüksarıkaya köyleri sınırında yer alan bölge, havadan bakıldığında etkileyici bir görüntü oluşturuyor. Yüzeyler boyunca uzanan ince çizgiler, derin kıvrımlar ve dalga şeklindeki dokular, yamaçlara farklı bir görünüm kazandırıyor.