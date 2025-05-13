Kırıkkale'de ücretsiz olduğunu duyan koştu! Belediye 3 noktada dağıtım yaptı

Yaklaşık 200 bin fide dağıttıklarını anlatan Önal, "Bir hayli kalabalık vardı. Her yaş grubundan kadınlar, kardeşlerimiz, ağabeylerimiz buradaydı. Son derece başarılı geçti. İnsanların yüzündeki gülücükleri, mutluluğu görüyorum. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Burada da bitmiyor; merkeze bağlı köylerimiz var. Köylerimizde çiftçilerimize gideceğiz, onlara da yine Kırıkkale Belediyesi'nin kendi serasında ürettiği fideleri, üretime kazandırabilmek için ulaştırmış olacağız" dedi.Dağıtılan fidelerin veriminin çok iyi olduğunu belirten Melike Düğeroğlu, "Geçen sene de almıştık. Çok güzeldi, verimi de çok iyiydi. O yüzden başkanımıza ve belediyemize çok teşekkür ediyoruz. İnşallah bu sene de bol bol verim alırız" ifadesini kullandı.