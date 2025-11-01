Kırıkkale'de torlukçular asırlık gelenekle geçiniyor: 6 Ay çadırda zorlu yaşam, tonu 28 bin TL!

6

Kadınlar, sahadaki çalışmalara yemek hazırlayarak, çocuklara bakarak ve zaman zaman kömür sahasında yardım ederek katkı sağlıyor. Aksakal ailesinin en küçük üyesi 11 aylık Muhammed ise, çadır yaşamının en küçük ama en neşeli sakini olarak aileye moral veriyor. Dumana, sıcağa ve zorlu şartlara rağmen aile, küçük Muhammed'in gülüşleriyle güç buluyor.