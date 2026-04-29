HaberlerGündem Haberleri Kırıkkale'de 5 aylık değişim: Son hali havadan görüntülendi

29.04.2026 - 15:28Güncellenme Tarihi:

Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın beslediği Kırıkkale'deki Kapulukaya Barajı'nda yağışların ardından yaşanan değişim havadan görüntülendi.

Kırıkkale'de Kızılırmak Nehri'nin beslediği Kapulukaya Barajı'nda yağışların ardından yaşanan değişim, havadan görüntülendi.

Yaklaşık 5 ay önce aynı bölgede çekilen görüntülerde, su seviyesinin düşmesiyle kıyı kesiminde geniş toprak alanlar ortaya çıkmıştı.

Nisan ayında yağışların artmasıyla birlikte barajın su seviyesi yükseldi.

Dron kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, daha önce kuruyan alanların yeniden suyla kaplandığı görüldü.

Barajdaki su seviyesinin yükselmesiyle Tarihi Çeşnigir Köprüsü'nün bazı bölümleri de suyla kaplandı.

