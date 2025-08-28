Kırık ayağıyla yangın bölgesine su taşıdı: Sakarya'da su tankeriyle görüntülendi

3

Bölge halkıda yangında ekiplere destek vermek için seferber oldu. Bu çerçevede, Küçücek Mahallesi'nde yaşayan İbrahim Baykan, alçıda olan kırık bacağı ile yardıma gelerek traktörüne bağladığı su tankı ile yangın bölgesine su taşıdı.