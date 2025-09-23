Kimlik karmaşası yüzünden emekli olamayan adamın hikayesinde mutlu son! 60 yıllık isim karmaşası bitti

5

Emekliliğinin dolmasına rağmen yaşanan isim karmaşası nedeniyle emekli olamadığını belirten Ersin Akbaş ise, "5 ismin içinde sigortayı bulmak için, sigortaları birleştirmek için uğraşıyoruz. Bütün belgeleri bulduk, avukatım mahkemeye sundu. Hatta Cumhurbaşkanlığı'na yazı yazdık, belgelerin araştırılması için. Onu da mahkeme kabul etti. Şimdi sonucunu bekliyoruz. Bundan sonraki süreç ne olur bilmiyoruz. Ama, hak için hakkaniyet, insan için insaniyet, devlet içinde merhamet istemeye başladık. Böyle yaşayan bir ölü gibi gezmek zor geliyor. 59 yaşındayım, emekliliğim doldu. Ben daha kaç sene yaşarım, kaç sene ömür biçebilirsin. Ya bugün, ya yarın ölümümüzü bekliyoruz. Dünyada yaşadık, 60 yaşına geldik, emekli bari olalım diye uğraşıyoruz" şeklinde konuştu.



5 ismin düzeltilmesi yerine sadece Ersün'ün Ersin olarak düzeltildiğini söyleyen Akbaş, 15 sene geçmesine rağmen emekli olamadığını söyleyerek "1984 yılında annemin yanında ben işçi olarak çalışıyordum Ersun Akbaş olarak. Nüfusun belgelerinin içinde kayboldum. Annemin yanında işçi olarak Ersun Akbaş olarak çalıştım. 1991 yılında kendi adıma vergi mükellefiydim, 1996'da toplam borcumuzu ödemek için gittik. Benim ismimin Ersün olarak değiştirildiğini gördüm. Ersin Akbaş olarak askere gittim. 2006'da Ersin Akbaş olmak için dava açtım. Davayı kazandım Çaycuma'da, ama 5 ismi düzeltmek yerine sadece Ersün'ü Ersin yaptılar. Ersun'lar kayboldu gitti. Normalde 15 yıl geçti, ama emekli olamıyoruz hala. Benim 15 senem geçti emekli olmadan" dedi.