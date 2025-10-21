Kilosu 600 TL oldu! Jandarma 7/24 nöbet tutuyor: Hasat başladı, hırsızlar iş başında!
Kilosu 600 TL'ye çıkınca çiftçi de hırsızlar da gündemine aldı. Altınla yarışan ürün için jandarma gece gündüz nöbete başladı.
Geçtiğimiz yıl 450 TL olan kilosu 600 TL olunca jandrma harekete geçti. Yüksek fiyatlardan çiftçiler dert yanarken hırsızlar da iş başına geçti. Bu nedenle jandarma tarlada 7/24 nöbete başladı. Termal görüşlü dürbünler ve drone kameralarla donatılmış halde tarlaları sürekli kontrol ediyor.
Ön hasat sürecine hazırlanıyor. Sıcak havaların da kendini serinliğe bırakması sonrası ürünler koruma altına alındı. Karabük.net'ten Vasfiye Yılmaz Tunç'un haberine göre; safran tarlalarında nöbet tutmaya başlayan jandarma özellikle safran soğanları ve tohumlarının çalınması nedeniyle, bölgede gece gündüz güvenlik önlemleri artırıldı.
Karabük'teki jandarma tedbirlerinin bir benzerini geçtiğimiz yıl Kocaeli'de görmüştük. Komando ekipleri, hasat zamanında tarlara girerek fındık çalan hırsızlara göz açtırmadı. Kocaeli'de hasat zamanı başlayınca Kandıra ilçesinde kimliği belirsiz kişi veya kişiler üreticilerin tarlalarına girerek topladıkları fındıkları alarak kayıplara karışıyordu.
Bunun üzerine Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando ekipleri, fındık hırsızlığına karşı özel ekip kurarak harekete geçti. 1 Ağustos 2024 itibariyle jandarma asayiş timleri ile jandarma asayiş komando timleri, gece gündüz fındık tarlalarında nöbet tutu. Komanda birlikleri, gece görüş ile termal kabiliyeti olan dron ve teknik cihazlarında yardımıyla tarlara yabancı kimsenin girmesine müsaade etmedi.