Kilosu 600 TL oldu! Jandarma 7/24 nöbet tutuyor: Hasat başladı, hırsızlar iş başında!

Geçtiğimiz yıl 450 TL olan kilosu 600 TL olunca jandrma harekete geçti. Yüksek fiyatlardan çiftçiler dert yanarken hırsızlar da iş başına geçti. Bu nedenle jandarma tarlada 7/24 nöbete başladı. Termal görüşlü dürbünler ve drone kameralarla donatılmış halde tarlaları sürekli kontrol ediyor.