Kayseri'de kilosu 100 ile 200 lira arası değişiyor! Palamut azaldı, hamsi coştu

Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi hamsi bolluğu yaşanmaktadır. Vatandaşlarımıza taze balığı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene palamut balığının az olması nedeniyle, büyük olan palamutlar hamsiyi yemiyor ondan dolayı da bu sene hamsi bereketi yaşanmakta" dedi.