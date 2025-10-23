Kayseri'de kilosu 100 ile 200 lira arası değişiyor! Palamut azaldı, hamsi coştu
Karadeniz'den getirilen taze hamsiler Kayseri'de tezgahlarını doldurdu. Balıkçılar, bu yıl palamut azlığının hamsiyi artırdığını belirtirken, fiyatların 100 ile 200 TL arasında değiştiğini söyledi.
Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi hamsi bolluğu yaşanmaktadır. Vatandaşlarımıza taze balığı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene palamut balığının az olması nedeniyle, büyük olan palamutlar hamsiyi yemiyor ondan dolayı da bu sene hamsi bereketi yaşanmakta" dedi.
Akçakaya, hamsinin boyutuna göre fiyatların değişiklik gösterdiğini söyleyerek, hamsi fiyatlarının tezgahlarda 100 ila 200 TL arasında vatandaşa sunulduğunu belirtti ve, "Fiyatlar 100 TL ile 150 TL, 200 TL arasında balığın büyüklüğüne göre değişiyor. Küçük balıklar 100 TL gibi satılıyor, büyük iri hamsiler 175 TL ye kadar çıkabiliyor. Hamsi bu sene vatandaşın yüzünü güldürecek.
Şu anda bolluk ve bereket hamside devam etmektedir. Haftaya balık bolluğu havanın durumuna göre değişiklik gösterir, fiyatlarda balığın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Haftaya tam bir fiyat söyleyemiyoruz ama fırtına olduğu zaman balığın fiyatı yükseliyor. Aksilikler olmadığı zamanda balık böyle bol oluyor ve fiyatı düşüyor" şeklinde konuştu.