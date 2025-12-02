Kilis’te üretip Türkiye'nin her yerine gönderiyorlar! Genç ustalar altına yön veriyor! Sırrı ise "124 ayar güven"

6

Atölyede çalışan 15 yaşındaki Mehmet Abdi Deliahmetoğlu ise mesleğe adım atış hikayesini anlatarak, "Babam beni 2 yıl önce elimden tuttu, buraya getirdi ve ‘Bunu kuyumcu edeceksiniz' dedi. O günden bu yana ustalarım ve kalfalarım bana işin en önemli püf noktalarını öğretti. Hem çalışıyorum hem eğitimimi görüyorum. Kuyumculukla ilgili her işi yapıyorum. Şu an yapım aşamasında olan bu ürünü ben yaptım; belli aşamalardan geçerek bu hale geliyor" diye konuştu.