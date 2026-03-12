Kilis’te bayram hazırlığı: Gerebiç tatlısı için fırınlar ısınmaya başladı!
Kilis'in geleneksel bayram ikramı olan "Gerebiç", bayram yaklaşırken hem evlerde hem de profesyonel ustalarda yeniden hayat buluyor. İrmik, un ve zeytinyağının muazzam uyumuyla hazırlanan, ceviz ve fıstık dolgulu bu eşsiz tatlı, sadece Kilis'te değil, Almanya'ya kadar uzanan geniş bir coğrafyada bayram sofralarını süslüyor.
Kilis'te Ramazan Bayramı'nda misafirlere ikram edilen gerebiç tatlısının yapımına başlandı.
Cevizli ve fıstıklı olarak yapılan Kilis'e özgü gerebiç, ustalar tarafından özenle hazırlanıyor.
Gerebiç ustası Sedat Arslan, AA muhabirine, Kilis'e özgü gerebiçin Ramazan Bayramı'nda daha çok tercih edildiğini söyledi.
Tatlının yapımına ilişkin bilgi veren Arslan, "İrmik, un ve zeytinyağı kullanarak önce hamurunu yumuşak kıvama gelinceye kadar yoğuruyoruz. İçerisini fıstık veya ceviz içiyle dolduruyoruz. Daha sonra tahta kalıba koyduğumuz hamura şeklini verip 280 derece fırında 10 dakika pişiriyoruz." dedi.
Arslan, gerebiçin evlerde de yapıldığını belirterek, "İl dışında yaşayan Kilisliler bayram öncesi yoğun şekilde bizlerden gerebiç talep ediyor. Biz de Türkiye'nin her yerine gönderiyoruz. Yurt dışından bile talep oluyor. Almanya'ya dahi gönderdik." diye konuştu.