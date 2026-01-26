KİLİS TOKİ kura çekim sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Kilis asil ve yedek listeler belli oldu
KİLİS TOKİ kura sonuçları merakla bekleniyor. 500 bin konut kampanyasında haftanın ilk kura çekimi Kilis'te 27 Ocak Salı günü yapılacak. 1170 konut yapımı için başvuran vatandaşlar TOKİ resmi sitesinde sonuçların sorgulamasını yapabilecek. Peki Kilis TOKİ kura çekim sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar...
TOKİ Kilis kura sonuçları için vatandaşların meraklı bekleyişi sürüyor. 27 Ocak Salı günü saat 11:00'da yapılacak kura çekilişiyle birlikte şehir merkezinde yapılacak 1170 konut için TOKİ kuraları belirleyici olacak.
81 ilde yapılacak 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci devam ediyor. 27 Ocak’ta 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda Kilis TOKİ kurası çekilerek hak sahipleri belirlenecek. 500 bin konut Kilis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isim listesi yayımlandı.
Kilis kura çekilişi, TOKİ Kilis kura çekiliş tarihi 27 Ocak 2026 Salı günü saat 11:00 olarak netleşti; Kilis 7 Aralık Üniversitesi Konferans Salonu’nda noter huzurunda yapılacak çekilişle hak sahipleri belirlenecek. Bu gelişme, Yüzyılın Konut Projesi'nde Kilisli vatandaşlara umut verirken, süreç Bakan Murat Kurum'un paylaşımlarıyla takip edilen takvim doğrultusunda ilerliyor.
500 bin sosyal konut projesinde Kilis TOKİ kurasına katılacaklar ile başvurusu reddedilenlerin isimleri açıklandı.
TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kilit'te kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:
MERKEZ KİLİS MERKEZ 800
ELBEYLİ KİLİS ELBEYLİ 100
KİLİS MUSABEYLİ 170
KİLİS POLATELİ 100
Kilis'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Kilis'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Kilis'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.