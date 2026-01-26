KİLİS TOKİ kura çekim sonuçları: 500 bin konut kura çekimi yapıldı! Kilis asil ve yedek listeler belli oldu

6





TOKİ tarafından paylaşılan resmi bilgilere göre Kilit'te kura ile dağıtılacak konut sayıları şöyle:



MERKEZ KİLİS MERKEZ 800



ELBEYLİ KİLİS ELBEYLİ 100



KİLİS MUSABEYLİ 170



KİLİS POLATELİ 100



Kilis'te 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.



Kilis'te 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.



Kilis'te 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.